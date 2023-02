Martedì a San Siro rossoneri attesi dagli Spurs nell'andata degli ottavi di Champions. Pioli conferma la difesa a tre e ritrova Tomori tra i titolari. Indisponibile Bennacer, davanti ancora Diaz e Leao con Giroud. Conte privo di Lloris e in emergenza totale a centrocampo: giocano Skipp e Sarr. Milan-Tottenham è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

