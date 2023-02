L'allenatore dei parigini alla vigilia dell'ottavo di finale: "Mbappé mi ha dato feedback positivi, ma martedì mattina faremo il punto con lo staff medico. Stiamo vivendo un momento difficile, ma fa parte di una stagione. In questi incontri i miei giocatori sanno come alzare il livello" Condividi

Vigilia di Champions League con il dubbio Mbappé per il Paris Saint Germain che martedì sera sfiderà il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale. L'attaccante francese è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio alla coscia sinistra ed è stato convocato, ma Galtier non ha sciolto le riserve sulla sua presenza: "Il feedback dopo l'allenamento è molto positivo, ma per la sua presenza nel match decideremo martedì mattina - ha spiegato l'allenatore del Psg - Ci sarà una discussione con lo staff medico. Adesso non so se Kylian ci sarà o meno". Dal giocatore, però, sono arrivate sensazioni positive, come confermato da Neymar: "Mi ha detto che si sentiva bene - ammette - Questi sono buoni segnali".

"Partita senza una favorita, da 50 e 50" leggi anche Psg, Messi e Mbappé in gruppo: dal 1' col Bayern? La partita contro il Bayern servirà al Psg per dimenticare una settimana da incubo con l'eliminazione in Coppa di Francia, il ko in campionato contro il Monaco e la contestazione dei tifosi: "È una situazione difficile, ma fa parte di una stagione - racconta Galtier - In questi incontri importanti, so che i miei giocatori sanno come alzare il livello. C'è frustrazione che genera rabbia. Ho parlato e ascoltato i giocatori, spero che anche loro abbiano ascoltato me". Per l'allenatore del Psg non c'è una favorita: "È da 50 e 50, come ogni partita di Champions".

Neymar: "Capisco le critiche, sto facendo del mio meglio" Sul momento del Paris Saint Germain ha risposto anche Neymar, intervenuto in conferenza stampa al fianco di Galtier: "Le critiche sono legittime, ognuno ha la propria opinione e il proprio punto di vista che rispetto - ammette - Sto facendo del mio meglio per il club e per la squadra, lo farò fino alla fine della stagione". E sulle sue condizioni fisiche: "Mi sento bene, fisicamente e mentalmente. Ho molta fiducia in me stesso, conosco le mie capacità e le mie qualità".