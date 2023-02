Glasner: "Napoli anti-italiano, studiato a lungo"

la scheda

L'avventura in Champions del Napoli riparte martedì da Francoforte nell'andata degli ottavi. Attenzione a Kolo Muani e alle qualità offensive dei tedeschi, vulnerabili da palla inattiva come analizzato a Sky Calcio Club. Ecco come gioca e come sta andando in stagione. Eintracht-Napoli è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD NAPOLI, ALLARME RIENTRATO PER OSIMHEN