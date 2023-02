L'allenatore del Porto torna a San Siro, stadio in cui da giocatore ha vestito anche la maglia dell'Inter, e ritrova da avversario l'ex compagno Inzaghi: "Conosco il suo modulo, ma non è una sfida tra me e lui. Anche l'Inter ha i suoi punti deboli. Vincere la Champions? Difficile, ma non impossibile"

"Mi fa piacere rivedere Simone, siamo stati assieme a Roma e vinto titoli importanti con la Lazio. Adesso siamo avversari, facciamo un altro lavoro più impegnativo ma ugualmente appassionante. Sarà una partita complicata, conosco il modulo di Inzaghi e ha varianti interessanti nel suo gioco. Avremo difficoltà, ma anche l’Inter ha punti deboli ". "L'Inter è una squadra forte, piena di grandi giocatori. Gioca settimanalmente partite di alto livello, è in uno dei campionati più competitivi del mondo e negli ultimi tre mesi hanno perso soltanto una volta . Ma siamo consci anche delle nostre qualità. Siamo un club storico e dobbiamo presentarci come tale. Il passaggio ai quarti di finale è complicato, ma è il nostro obiettivo. Se preferirei un' Inter con o senza Lukaku? Questa è una bella domanda, ma per Simone. Penso che abbia attaccanti fortissimi, dopo sceglierà lui in base alle sue esigenze. Io ho preferenze per i miei giocatori".

Galeno e Otavio infortunati ma convocati

Sulla sua formazione, però, Conceiçao non si sbilancia. Ma spiega perché ha portato comunque a Milano gli infortunati Galeno e Otavio: "Ogni ora che passa è importante per il recupero. Non sono pronti per giocare 90 minuti, ma sono comunque venuti con noi per giocare questa trasferta. Vediamo come andrà l'allenamento di domani. Stiamo facendo di tutto col nostro staff medico".



"Come si affronta tatticamente l'Inter? Non possiamo sfuggire da quello che siamo, se vogliamo passare dobbiamo essere una squadra intensa, viva in tutta la partita. È veramente stimolante preparare una partita del genere: vogliamo mettere in campo la stessa motivazione a prescindere dall'avversario, è stimolante capire cosa si può fare contro un avversario che applica principi simili. Cercare le chiavi per vincere partite di questo tipo è entusiasmante, l'obiettivo è quello di passare il turno. Sappiamo che ci sono due partite, il precedente con la Roma ce lo insegna", dice riferendosi all'ottavo di Champions in cui il Porto in casa, al ritorno, ribaltò la sconfitta patita all'Olimpico per 2-1, vincendo 3-1.