Ufficiali gli arbitri designati dall'Uefa per le partite di Champions di martedì 7 e mercoledì 8 marzo, valide per il ritorno degli ottavi: il francese Turpin dirigerà il Milan a Londra, a Orsato l'altro big match di giornata. Ecco tutte le designazioni

Ritorna la Champions League con la prima parte del ritorno degli ottavi di finale. L'italiana protagonista questa settimana sarà il Milan, impegnato mercoledì (alle 21) a Londra contro il Tottenham con l'obiettivo di difendere l'1-0 maturato a San Siro nella gara d'andata. A dirigere l'incontro tra gli Spurs e i rossoneri sarà il francese Clement Turpin.

arbitro: TURPIN (FRA)

(FRA) assistenti: DANOS e PAGES (FRA)

e (FRA) quarto uomo: PIGNARD (FRA)

(FRA) Var: HERNANDEZ (SPA)

(SPA) Avar: DELAJOD (FRA)

Le altre designazioni arbitrali: un italiano per Bayern-Psg

L'altro big match in programma mercoledì sarà quello dell'Allianz Arena tra Bayern e Psg (1-0 per i bavaresi all'andata): ad arbitrarlo sarà il fischietto italiano Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini. Chelsea-Dortmund, in programma martedì, sarà diretto dall'olandese Makkelie, Benfica-Bruges toccherà al turco Meler. Ecco le designazioni complete:



BENFICA-BRUGES (martedì alle 21)

arbitro: MELER (TUR)

(TUR) assistenti: EYISOY e KOMURCUOGLU (TUR)

e (TUR) quarto uomo: BITIGEN (TUR)

(TUR) Var: MUNUERA (SPA)

(SPA) Avar: KALKAVAN (TUR)

CHELSEA-DORTMUND (martedì alle 21)

arbitro: MAKKELIE (OLA)

(OLA) assistenti: HONIG e DE VRIES (OLA)

e (OLA) quarto uomo: KAMPHUIS (OLA)

(OLA) Var: VAN BOEKEL (OLA)

(OLA) Avar: HIGLER (OLA)

BAYERN MONACO-PSG (mercoledì alle 21)