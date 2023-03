Furore Champions su Sky sulle note di Paola&Chiara

'Senza fermarci più. Ballare, ancora ballare. Come se fosse l'ultima. Se fosse l'ultima canzone. Furore. Con te, con te'. Sono le parole e le note della hit tutta da ballare e cantare firmata dalle sorelle Iezzi ad accompagnarci nelle prime due notti di Champions League, da vivere live sui canali Sky. Un ritmo che cresce, così come le emozioni legate ai club ancora in corsa per la vittoria finale. In campo per guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale: si parte martedì 7 marzo alle 21 con Chelsea-Borussia Dortmund (Sky Sport Football e Sky Sport 4K) e Benfica-Brugge su Sky Sport 253. Mercoledì 8 marzo in campo, sempre alle 21, Bayern Monaco e Paris – da seguire in diretta su Sky Sport Uno e Tottenham-Milan, match visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime.