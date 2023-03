L'attaccante francese, nell'ultima partita di campionato contro il Nantes, è diventato il miglior marcatore della storia del club parigino con 201 reti realizzate. Per celebrare il traguardo, Mbappé scenderà in campo contro il Bayern, nel ritorno degli ottavi di Champions, con un paio di scarpini speciali presentati dagli account social del Paris Saint Germain e dello sponsor Nike. Il ricordo di un'impresa speciale per tentarne subito un'altra