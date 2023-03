Dove vedere Benfica-Brugge

I numeri di Benfica e Brugge

Il Benfica ha vinto 2-0 il match d’andata contro il Club Brugge e solo una delle precedenti 45 squadre ad aver vinto con almeno due gol di scarto la gara d’andata in trasferta nella fase a eliminazione diretta di Champions League è stata eliminata: il PSG contro il Manchester United nel 2018-19. Il Benfica non ha mai perso in 10 precedenti partite casalinghe contro squadre belghe in tutte le competizioni (8 vittorie, 2 pareggi), vincendo tutte le ultime sei. Il Club Brugge ha perso cinque delle sette trasferte contro squadre portoghesi in competizioni europee (2 vittorie), vincendo però quella più recente: 4-0 in casa del Porto nella fase a gironi di questa Champions League. Questa sarà la sua prima gara fuori casa contro il Benfica. Il Benfica ha segnato in tutte le ultime 12 partite di Champions League: la sua striscia più lunga nella storia della competizione. Includendo anche la Coppa dei Campioni, solo una volta ha trovato il gol in più gare di fila (19 tra il 1960 e il 1963). Nonostante abbia raggiunto la fase a eliminazione diretta per la prima volta nel torneo, il Club Brugge non ha segnato in tutte le ultime quattro partite di Champions League: è la sua serie più lunga senza gol nella competizione. La curiosità: nel match d’andata contro il Benfica, il Brugge ha tirato in porta dopo solo cinque minuti ma poi non ha più centrato lo specchio in tutta la partita. Il suo ultimo tiro in generale nella partita è arrivato al minuto 64.