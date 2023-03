Maldini: "Dobbiamo essere ambiziosi"

"Arrivare tra le prime otto d'Europa sarebbe un risultato incredibile, è bene ricordare da dove siamo partiti". Lo ha detto il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, a pochi minuti dall'inizio del ritorno degli ottavi di Champions sul campo del Tottenham. "Ho grande rispetto per percorso fatto, abbiamo alle spalle l'idea di tornare dove apparteniamo, cosa che in questo momento e un'impresa titanica. E senza un bilancio a posto non si è tra le prime quattro in Italia e otto in Europa". Maldini, che avendo alle sue spalle l'impianto del club londinese ricorda come "siamo consci che senza uno stadio moderno non si può essere competitivi", ricorda Italo Galbiati: "C'è grande tristezza, per una generazione come la nostra è un grande dispiacere. Mi è stato vicinissimo".