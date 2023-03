L'Inter è partita per Porto, dove questo domani alle 20.45 scenderà in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Con la squadra c'è anche Skriniar che si è allenato regolarmente in gruppo e dovrebbe partire dalla panchina. Out invece Gosens: risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Dovrebbe essere assente anche domenica contro la Juve

LA VIGILIA DEL PORTO