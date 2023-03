L'allenatore del Napoli commenta il passaggio ai quarti di finale di Champions dopo il 3-0 all'Eintracht: "E' un traguardo storico e ce lo godiamo. Osimhen? E' fortissimo e ora lega con la squadra". Piccola stilettata a Guardiola: "Noi i più forti? Un gioco che conosciamo, ci mettono lì per farci cadere". Ai tifosi: "Andate in giro a festeggiare cantando senza cadere in provocazioni"

E' felice Luciano Spalletti per il traguardo raggiunto dal Napoli che per la prima volta nella sua storia giocherà i quarti di finale di Champions League: "Questo è un grande risultato e ce lo godiamo insieme ai tifosi, è fondamentale mantenere questo atteggiamento perché all'inizio non siamo stati qualitativi come sempre, non abbiamo concesso quasi niente e soprattutto siamo stati lucidi di testa". Guardiola ha parlato del Napoli come squadra, attualmente, più forte d'Europa: "Le parole di Guardiola? E' un gioco che si conosce ovvero dare le responsabilità agli altri, quindi non sono orgoglioso. Se il Manchester City spende 900 milioni e noi 9 un motivo ci sarà, questo gioco è fatto per metterci lì in alto e poi farci cadere".