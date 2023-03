Milan-Napoli, data e orari del quarto di finale

Andata mercoledì 12 aprile a San Siro, ritorno martedì 18 al Maradona. Sono le due date segnate dai tifosi di Milan e Napoli che si affronteranno nei quarti di Champions League. A precedere il doppio impegno europeo ci sarà anche il confronto in campionato, in programma il 2 aprile

Un triplo Milan-Napoli in quindici giorni. È il nuovo calendario dei rossoneri e degli azzurri, sorteggiati contro nei quarti di finale di Champions League. Il 2 aprile ci sarà l'antipasto in campionato a Napoli, prima della sfida d'andata di Champions, fissata per mercoledì 12 aprile a San Siro. La sfida di ritorno, invece, si giocherà martedì 18 aprile al "Maradona". Il calcio d'inizio di entrambi i match è alle 21. In palio un posto in semifinale contro Benfica o Inter.