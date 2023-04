Lo stadio San Siro sarà sold out per il match d’andata dei quarti di finale in Champions League tra Milan e Napoli. Sono a disposizione ancora poche migliaia di biglietti ma potrebbero essere già esauriti prima della vendita libera. Il club milanese ha infatti voluto privilegiare i tifosi fedeli con due fasi di vendita che precedono quella libera: la prima riservata ai soli abbonati, la seconda per i possessori della carta Cuore Rossonero. Soltanto nel caso in cui dovessero rimanere altri biglietti al termine di questa seconda fase, si procederà alla vendita libera.

Tifosi da tutto il mondo

Sarà in ogni caso un match “internazionale”, nonostante si tratti di una sfida tra due italiane. Sono infatti previsti oltre 3.500 tifosi provenienti dall’estero per Milan-Napoli: tantissimi i possessori internazionali della carta Cuore Rossonero che negli anni hanno seguito il Club e che hanno risposto presente. A San Siro ci saranno tifosi provenienti da 108 Paesi esteri.

Tantissimi tifosi previsti anche in campionato

Non soltanto la Champions League: vanno fortissimo anche le vendite per le altre gare in programma. Si sfiorano già le 70mila presenze per Milan-Empoli, prevista per venerdì 7 aprile, ma risulta molto positiva anche la vendita di biglietti per il match contro il Lecce del prossimo 23 aprile. In questo caso, a favorire ulteriormente il grande afflusso sono state le promo per under 16 e famiglie.