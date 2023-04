Pioli: "Gara da Champions, ma nulla è chiuso"

L'allenatore del Milan commenta il successo sul Napoli nell'andata dei quarti di Champions: "Loro sono partiti meglio ma poi la gara l'abbiamo fatta. Dispiace non aver sfruttato meglio la superiorità numerica ma questo risultato ci dà fiducia anche se non cambia le percentuali di passaggio. Vincere la Champions? Bello sognare di notte ma molto meglio lavorare di giorno per realizzare i sogni"

"Lavoriamo per realizzare i sogni, il 50% di chance di passare"

Sulla sostituzione di Bennacer match winner e tra i migliori in campo: "Ho cercato di inserire un giocatore un po' più offensivo, Isma ha fatto una gran partita ma era stanco e con Saelemaekers potevamo avere qualche giocata più offensiva. Chi mi è piaciuto? Tutti, la squadra ha fatto una gara da Champions contro una squadra forte e abbiamo fatto un buon risultato che non chiude nulla ma andiamo a Napoli con fiducia e concentrazione perché sappiamo quali difficoltà incontreremo". Ed ancora: "Non cambiano le percentuali di qualificazione nonostante il risultato, abbiamo il 50% di passare. Vincere la Champions? E' bello sognare di notte ma molto meglio lavorare di giorno per realizzare questi sogni. Abbiamo sempre pensato uno step alla volta e una partita alla volta, ora c'è il campionato e poi l'obiettivo è quello di andare avanti".