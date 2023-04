Dove vedere Milan-Napoli in tv

I numeri di Milan e Napoli

Questo sarà il primo incontro tra Milan e Napoli in una competizione europea. Il Milan ha perso solo uno dei suoi Derby italiani in Europa (4 vittorie, 4 pareggi), mentre il Napoli ha registrato una vittoria e una sconfitta contro altre formazioni italiane in competizioni europee. Il Milan ha vinto soltanto una delle ultime nove partite casalinghe (3 pareggi, 5 sconfitte) contro il Napoli in tutte le competizioni, ovvero quella nei quarti di finale della Coppa Italia 2018-19. Di contro, i partenopei hanno vinto le ultime tre trasferte disputate contro il Milan (tutte in Serie A), compreso il successo per 2-1 a inizio stagione. Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Milan, la sua miglior striscia di sempre contro i rossoneri. Tuttavia, i partenopei non sono riusciti a vincere alcuna delle ultime cinque trasferte contro il Milan nelle coppe (2 pareggi, 3 sconfitte). Il Milan ha raggiunto i quarti di finale di Champions League per la prima volta dal 2011/12, quando fu eliminato dal Barcellona di Pep Guardiola. L'ultima volta in cui ha superato questo turno risale al 2006-07, quando ha vinto la competizione per l'ultima volta. Il Napoli invece ha raggiunto i quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta nella sua storia. È stato eliminato dall'Arsenal nella sua ultima partecipazione ai quarti di finale in competizioni europee, nell’Europa League 2018-19. Il Napoli ha il miglior attacco di questa Champions League con 25 gol, mentre solo il Bayern Monaco (8) ha vinto più partite finora nella competizione (7). La sua media di 3,1 gol a partita è attualmente la quinta migliore in una singola edizione, dopo il Bayern nel 2019-20 (3.9), il PSG nel 2017-18 (3.4), il Real Madrid nel 2013-14 (3.2) e il Liverpool nel 2017-18 (3.2). Olivier Giroud ha segnato quattro gol in questa Champions League con il Milan; l'ultimo giocatore a realizzarne almeno cinque in una singola edizione della competizione per il club è stato Ibrahimovic nel 2011-12 (5).