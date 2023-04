Dove vedere Real Madrid-Chelsea in tv

Mercoledì 12 aprile alle 21.00, in campo Real Madrid e Chelsea per la partita di andata dei Quarti di Champions League. Il match da seguire live su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Real Madrid e Chelsea

Real Madrid e Chelsea si affrontano nella fase a eliminazione diretta della Champions League per la terza stagione consecutiva. Il Chelsea ha vinto nella fase delle semifinali nel 2020-21 prima di diventare campione, mentre il Real Madrid ha vinto nei quarti di finale nel 2021-22 prima di diventare campione. Il Chelsea ha perso solo una partita su sette contro il Real Madrid in competizioni europee. In effetti, ha la più bassa percentuale di sconfitte contro il Real Madrid (14%) rispetto a qualsiasi altra squadra che abbia giocato almeno 5 volte contro gli spagnoli in Europa. Il Real Madrid ha superato nove dei doppi confronti a eliminazione diretta contro squadre inglesi in Champions League, incluse le ultime tre occasioni: quarti contro il Chelsea nel 2021-22, semifinali contro il Manchester City nel 2021-22 e ottavi contro il Liverpool in questa stagione. Il Chelsea ha perso solo una delle ultime nove partite esterne nella fase a eliminazione diretta di Champions League contro squadre spagnole (3 vittorie, 5 pareggi), rimanendo imbattuto nelle tre più recenti (2 vittorie, un pareggio). Le squadre di Carlo Ancelotti hanno perso tre delle ultime quattro partite nei quarti di finale di Champions League (1 vittoria), comprese le ultime due casalinghe, l'ultima contro il Chelsea con il Real Madrid nella scorsa stagione. La curiosità: tutti gli ultimi 10 gol di Karim Benzema in Champions League con il Real Madrid sono arrivati contro club inglesi (4 v Chelsea, 3 v Manchester City, 3 v Liverpool); questa è già la serie più lunga di gol consecutivi di un giocatore contro club di una sola nazione. Tutti e 10 questi gol sono stati segnati nella fase a eliminazione diretta.