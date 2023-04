Il centrocampista camerunense ha voluto chiedere scusa ai suoi compagni dopo il doppio giallo che ha costretto il Napoli a giocare in 10 uomini nella parte finale dell'andata dei quarti di Champions contro il Milan a San Siro. "Ho fiducia in voi, siamo un’ottima squadra", scrive sui social. Con lui, nel match di ritorno al Maradona, mancherà anche Kim che era diffidato ed è stato ammonito

"Scusatemi ragazzi perché vi ho abbandonato, ho fiducia in voi. Siamo una ottima squadra, siamo il Napoli. Ci vediamo presto". Queste le parole scritte da Zambo Anguissa sui suoi profili social per chiedere scusa ai suoi compagni dopo l’espulsione rimediata al 74’ del quarto di finale d’andata in Champions tra Milan e Napoli a San Siro e vinto dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Bennacer. Un rosso arrivato per una doppia ammonizione, decisivo il secondo fallo su Theo Hernandez a 4’ dal primo giallo.