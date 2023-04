Napoli o Milan si qualificano se...le combinazioni

Questa sera alle 21 è in programma la sfida di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan (Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Nella partita d'andata, giocata a San Siro sei giorni fa, i rossoneri si sono imposti 1-0 grazie al gol di Bennacer. Al 'Maradona' si deciderà quindi la qualificazione alle semifinali, dove la vincente se la vedrà con Inter oppure Benfica.

Il Napoli si qualifica se...

La squadra allenata da Spalletti passerà il turno nei tempi regolamentari se vincerà con due o più gol di scarto. Nel caso di successo con una rete di vantaggio si giocheranno i tempi supplementari (ed eventualmente i rigori).

Il Milan si qualifica se...

Alla squadra di Pioli basterà non perdere per accedere al turno successivo di Champions. In caso di sconfitta di misura si disputeranno i tempi supplementari (e gli eventuali tiri di rigore).

I gol in trasferta non valgono doppio

Dalla stagione 2021/2022 le reti segnate dalle squadre fuori casa non valgono più doppio, come accadeva in precedenza. Quindi Napoli e Milan andranno ai tempi supplementari non solamente in caso di vittoria 1-0 della squadra di Spalletti, ma anche in tutti gli altri casi di vittoria di misura degli azzurri contro i rossoneri (2-1, 3-2, 4-3...ecc).