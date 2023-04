Dove vedere Bayern Monaco-Manchester City

I numeri di Bayern Monaco e Manchester City

Il Bayern Monaco ha perso gli ultimi due confronti in Champions League contro il Manchester City, tante quante quelle registrate nei primi cinque confronti diretti nella competizione (3 vittorie, 2 sconfitte) nonché prima volta in assoluto in cui i bavaresi registrano due ko di fila contro i Citizens nel torneo. Tra le squadre che hanno affrontato almeno cinque volte il Bayern Monaco in Champions League, il Manchester City è solo uno dei tre club che ha vinto almeno la metà delle partite giocate contro I bavaresi nel torneo (57% - 4/7), assieme a Milan (67% - 4/6) e Real Madrid (50% - 10/20). Il Manchester ha perso solo uno degli ultimi 20 confronti in Champions League contro squadre tedesche (16 vittorie, 3 pareggi), cadendo contro il Lipsia nella fase a gironi dell’edizione 2021/22; i Citizens sono imbattuti nelle nove sfide a eliminazione diretta contro queste compagini nel torneo (8 vittorie, 1 pari). Il Bayern Monaco potrebbe diventare appena la quinta squadra a superare un turno a eliminazione diretta in Champions League dopo aver perso la gara di andata con tre o più gol di scarto, dopo Deportivo de La Coruña nel 2003/04 (5-4 vs Milan), Barcellona nel 2016/17 (6-5 vs PSG), Roma nel 2017-18 (4-4 vs Barcellona, avanzata per la regola dei gol in trasferta) e Liverpool nel 2018/19 (4-3 vs Barcellona). Dopo aver perso tre partite consecutive contro il Chelsea di Thomas Tuchel nel 2020/21 – l’ultima delle quali è stata la finale di Champions League del 2021- Pep Guardiola ha vinto gli ultimi tre incroci contro Tuchel senza concedere alcun gol (1-0 all’andata e al ritorno nella Premier League 2021/22 e 3-0 nella gara di andata in questi quarti di Champions). Il Bayern Monaco ha perso sia all’andata che al ritorno in una fase a eliminazione diretta in Champions League soltanto due volte, entrambe contro il Real Madrid (semifinali nel 2013/14 e quarti di finale nel 2016/17); inoltre, il peggior punteggio complessivo tra andata e ritorno per I bavaresi è stato lo 0-5 contro le Merengues del 2013/14, quando sulla panchina dei tedeschi sedeva proprio Pep Guardiola.