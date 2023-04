Le due date dell'euroderby sono già cerchiate in rosso sui calendari di ogni tifoso: mercoledì 10 maggio la sfida d’andata, martedì 16 maggio quella per il ritorno. L’Inter ha una gara in più da giocare: un’altra semifinale, in Coppa Italia con la Juve. Ecco tutti gli impegni delle due squadre prima del derby d’Europa e tra l’andata e il ritorno della sfida di Champions

