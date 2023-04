Finale Champions League: data, stadio e biglietti

In vendita i biglietti per la finale

È già partita la vendita dei biglietti sul sito UEFA.com: i biglietti sono suddivisi in 4 categorie, a partire da 70 euro (categoria 4) fino ai 690 euro (categoria 1), e sono acquistabili fino alle 14 del 28 aprile. Questo il comunicato pubblicato sul sito della UEFA: "Come di consueto, la maggior parte dei biglietti è stata assegnata ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico in generale. I biglietti non saranno venduti in base al principio ‘primo arrivato, primo servito’, ma attraverso una lotteria che verrà effettuata al termine del periodo di richiesta. Nel portale dei biglietti, i richiedenti possono scegliere se partecipare alla lotteria in ogni caso o solo se la loro squadra si qualifica. Una quota di biglietti è disponibile per l’acquisto diretto da parte dei tifosi e del pubblico in generale. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 20.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti saranno messi in vendita per i tifosi di tutto il mondo tramite Uefa.com/tickets. I candidati prescelti saranno avvisati via e-mail e potranno acquistare fino a due biglietti nella categoria di prezzo assegnata. Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste sarà concordato con i club interessati. I biglietti rimanenti sono riservati alla struttura organizzativa locale, alla Uefa, alle associazioni affiliate alla Uefa, ai partner commerciali e alle emittenti."