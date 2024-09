Schouten ringrazia Motta: "Mi ha insegnato tanto"

Tra i protagonisti nel Psv ci sarà Jerdy Schouten, uno che conosce molto bene Thiago Motta: "Non abbiamo lavorato molto insieme a Bologna, ma in quei mesi mi ha aiutato a crescere tanto e gli sono grato". L'allenatore degli olandesi Peter Bosz presenta l'esordio in Champions con la Juve: "Sarà una sfida divertente". Juventus e Psv scenderanno in campo martedì 17 settembre alle 18.45. La partita sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

In Olanda si è visto un Psv Eindhoven travolgente, capolista dell'Eredivisie in solitaria e unica squadra ad aver conquistato cinque vittorie in cinque giornate e con addirittura 20 gol all'attivo. "Ma contro la Juve sarà una partita tosta, il nostro livello è alto ma dobbiamo far vedere che con le prestazioni offerte in campionato siamo pronti a giocare questa gara" dice l'allenatore Peter Bosz alla vigilia della sfida all'Allianz Stadium. I bianconeri con Thiago Motta puntano tanto sull'attacco. "Se lo faranno anche contro di noi, verrà fuori una sfida divertente - riflette l'allenatore degli olandesi - e ci sono tutte le prerogativa per vedere una bella partita". Ne è convinto anche Jerdy Schouten, uno che conosce molto bene l'italo-brasiliano: "Il mister - dice il centrocampista allenato da Thiago Motta durante il periodo a Bologna - non fa il tipico calcio italiano fatto tutto di catenaccio, ma vuole sempre imporre il gioco ed essere dominante. Ed è da tanto tempo che la Juve non gioca una partita di Champions: arrivare qui e vedere tutti i cartelli con scritto Juve-Psv ti fa salire la voglia di giocare, in spogliatoio c'è tensione e non vediamo l'ora di scendere in campo". L'olandese ritroverà una sorta di mentore per lui: "Abbiamo lavorato insieme per pochi mesi in rossoblu - svela il classe 1997 - ma ho imparato tantissimo da lui perché era un centrocampista come me e gli sarò per sempre grato: quando ha firmato per la Juve gli ho scritto un messaggio, spero che i bianconeri non siano già arrivati ai livelli del suo Bologna". In attacco, invece, è recuperato Noa Lang dopo il forfait nelle ultime due gare di campionato: "E' qui con noi, vuol dire che se voglio può partire dall'inizio" dice Bosz sul suo attaccante classe 1999. Non sono stati convocati, invece, l'ex Napoli Lozano e l'ex Roma Karsdorp.