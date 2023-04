Il club nerazzurro ha comunicato tutte le informazioni per l'acquisto relativo alla gara di ritorno, in programma martedì 16 maggio alle ore 21. Dalla prima fase per gli abbonati del campionato ai soci Inter Club, fino ai possessori della tessera "Siamo Noi" e all'eventuale vendita libera LE INFO SULL'ANDATA IN CASA DEL MILAN Condividi

L'attesa cresce sempre di più, e si chiama euroderby. Detto delle informazioni sull'andata in casa rossonera, anche il club nerazzurro ha diffuso la guida completa all'acquisto per il ritorno, fissato per martedì 16 maggio alle ore 21. La vendita, si legge, avverrà esclusivamente online sul sito Inter.it in tutte le fasi. I biglietti partiranno da 69 euro per il secondo e terzo anello verde, nella prima fase dedicata alla conferma posto degli abbonati.

Fase uno e due per gli abbonati in campionato La prima fase è quella riservata agli abbonati al campionato e riguarda la conferma del posto: dalle ore 16 di mercoledì 26 aprile gli abbonati potranno confermare il loro esatto posto di abbonamento, al miglior prezzo, fino alla mezzanotte di lunedì 1 maggio. Nella giornata di martedì 2 maggio, dalle 10.30 a mezzanotte, sarà invece il turno degli abbonati il cui posto è riservato alla Uefa o alla squadra ospite. Si tratta dei settori R-S di primo anello rosso, 160-162-166-172 nel primo anello arancio e tutto il secondo anello blu: potranno scegliere per sé un posto qualsiasi tra quelli disponibili. Saranno quindi i primi a poter scegliere anche tra i posti non confermati dagli abbonati, allo stesso miglior prezzo garantito. Necessaria per entrambe le fasi il numero della tessera "Siamo Noi", sulla quale è caricato l’abbonamento di campionato. La seconda fase è sempre riservata agli abbonati della Serie A: dalle 10.30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 3 maggio, gli abbonati potranno acquistare un massimo di 2 biglietti, scegliendo qualsiasi posto disponibile, in tutti i settori dello stadio. La prevendita consente quindi l'agevolazione di acquisto di biglietti da parte degli abbonati, che potranno andare allo stadio insieme ad amici e parenti. l'andata Code a Casa Milan per i biglietti della semifinale

Soci Inter Club La terza fase è legata ai soci Inter Club: giovedì 4 maggio, dalle 10.30 alla mezzanotte dello stesso giorno, la vendita sarà riservata ai soli Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti per ordine. Attenzione: purché soci attivi alla stagione 2022-23. Il club nerazzurro fa anche sapere che i biglietti acquistati in questa fase potranno essere ceduti soltanto ad un altro socio Inter Club.

Tessera "Siamo Noi" ed eventuale vendita libera Dunque la quarta fase, quella per i titolari della tessera "Siamo Noi": dalle 10.30 di venerdì 5 maggio sarà il loro turno, purché la tessera sia stata sottoscritta entro martedì 18 aprile. Si potranno acquistare fino a 2 biglietti per transazione fino alla mezzanotte di domenica 7 maggio. L'ultima fase è quella della eventuale vendita libera, per i biglietti residui (se ce ne saranno): inizierà per tutti alle ore 10.30 di lunedì 8 maggio, solo online su inter.it/tickets.

Il settore ospiti del Milan L'Inter fa sapere che il settore dedicato alla tifoseria rossonera sarà il secondo anello blu, come da tradizione e in accordo tra i club. La vendita sarà organizzata dal Milan secondo le modalità comunicate nei prossimi giorni.