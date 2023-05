A poche ore dal trionfo in Coppa del Re, il Real Madrid è pronto a riprendersi la scena anche in Europa. Ecco la prima semifinale di Champions League, sfida d'andata al Bernabeu contro il Manchester City. Un match da non perdere (in diretta martedì alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW), primo atto contro Pep Guardiola per Carlo Ancelotti reduce dal 26° trofeo vinto in carriera. Ne ha parlato così l'allenatore dei Blancos a Sky Sport: "Rispetto all’anno scorso loro hanno Haaland e hanno aggiunto qualità in squadra. Non penso che giocare il ritorno in trasferta faccia la differenza, piuttosto lo farà la qualità in campo. Ci sono grandissimi giocatori con esperienza e qualità: chi le mostrerà di più, vincerà. Ovviamente speriamo di avere un piccolo vantaggio nella partita in casa". Sfida nella sfida il duello tra Benzema e Haaland: "Sono due attaccanti completamente diversi ma con grandi percentuali di realizzazione. Più mobile Benema, più forte fisicamente Haaland. Sono entrambi fortissimi, sarà un piacere vederli domani". E su Guardiola: "Ha fatto qualcosa di importante nel calcio e continua a farlo. Pep dà identità alle sue squadre. Lo vedo sempre con piacere". In coda il parere di Carletto su Del Piero nelle vesti di allenatore: "Lo vedo bene e glielo consiglierei, si continua a vivere nel mondo in cui siamo cresciuti. È un lavoro impegnativo ma bellissimo, resti dove hai passione per 24 ore al giorno".