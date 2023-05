Le voci della vigilia: Inzaghi e Dimarco

Per l'Inter la vigilia del derby è vissuta attorno alel parole di Simone Inzaghi e di Fedrico Dimarco. "Serviranno cuore e testa - ha spiegato l'allenatore nerazzurro -, la posta in palio è altissima. Ma per chi perderà non sarà un fallimento. Leao?Che ci sia o meno non stravolgerà il nostro piano partita". Strepitoso invece l'aneddoto di Dimarco: "Nel 2003 ero allo stadio, stavolta gioco io. Incredibile...