Dove vedere Milan-Inter

I numeri di Milan e Inter

Questa sarà la quinta volta che Milan e Inter si affrontano in competizioni europee, con i rossoneri imbattuti nelle precedenti quattro sfide (2 vittorie, 2 pareggi). Le due squadre si erano incrociate in precedenza in questa fase della Champions League nel 2002-03, quando il Milan si qualificò per la finale, grazie al gol in trasferta (1-1 il risultato complessivo). Milan e Inter si sono già affrontate tre volte in tutte le competizioni nel 2022-23, con i nerazzurri che hanno vinto ciascuna delle ultime due (una sconfitta). Inoltre, i rossoneri non perdono tre match contro l'Inter nella stessa stagione dal 1994-95 (due in Coppa Italia e uno in Serie A). Dopo il successo per 3-2 nel primo incrocio contro l'Inter in questa stagione (in Serie A lo scorso settembre), il Milan ha perso senza trovare il gol nelle due precedenti partite contro i nerazzurri (0-3 in Supercoppa Italiana e 0-1 in serie A). L'ultima volta in cui i rossoneri non sono riusciti a segnare in tre gare consecutive contro l'Inter è stata tra il 1979 e il 1980, sotto la gestione di Massimo Giacomini. Il Milan ha perso soltanto una delle precedenti sei semifinali disputate al Giuseppe Meazza in Champions League (4 vittorie, un pari): 0-1 contro il Barcellona nell'andata del 2005-06. In quella sfida, il Milan ha subito l'unico gol in queste sei partite come squadra ospitante, avendo tenuto la porta inviolata in ciascuna delle altre cinque. Il Milan ha subito soltanto una rete nelle ultime sei gare di Champions League, ovvero quella incassata al 93' contro il Napoli nell'ultimo turno. L'Inter ha tenuto la porta inviolata in sei delle 10 partite di questa Champions League, ma non ha mai collezionato sette clean sheet in una singola stagione di Coppa dei Campioni/Champions League.