Eduardo Camavinga a rischio per la semifinale di ritorno con il Manchester City? Negli ultimi minuti della gara con il Getafe, vinta 1-0 dal Real grazie alla rete di Asensio, il centrocampista francese ha lasciato il campo a causa di un problema al ginocchio sinistro facendo preoccupare tutto l'ambiente in vista della semifinale di ritorno di Champions. Dai primi esami svolti, l'infortunio non sembra essere così grave: si tratta di una distorsione.