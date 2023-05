Inzaghi dovrebbe schierare lo stesso undici iniziale del derby d'andata: Dzeko favorito su Lukaku per affiancare Lautaro, in regia Calhanoglu e non Brozovic. Pioli recupera Leao che può essere titolare. Thiaw per Kjaer dietro, mentre sulla trequarti Saelemaekers è in vantaggio su Messias. Inter-Milan è in diretta martedì 16 maggio alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

INTER-MILAN, L'AVVICINAMENTO LIVE