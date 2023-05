"Mi auguro di pescare l'Inter, non sono molto bravi e Lukaku sta giocando male". Forse ora Noel Gallagher avrà cambiato idea vedendo le ultime partite dei nerazzurri e dell'attaccante belga, ma il 4-0 del suo City al Real Madrid potrebbe indurlo a dormire sonni tranquilli. Lo scorso 17 aprile, ospite negli studi di Sky Sport 24, l'ex autore, cantante e chitarrista degli Oasis aveva risposto così alla domanda su quale squadra italiana avrebbe preferito incontrare in finale. Grande tifoso del City, ora oltre a festeggiare la qualificazione della sua squadra in finale, può vantarsi anche di aver indovinato il pronostico e di aver realizzato la sua speranza. Il prossimo 10 giugno dirà aveva ragione nel volere la squadra di Inzaghi come avversaria.