La felicità dipinta negli occhi e poche parole al termine della straordinaria vittoria del suo Manchester City sul Real Madrid per 4-0 che riporta i Citizens in finale di Champions League dopo due anni. Pep Guardiola è soddisfatto della prestazione della sua squadra: " Siamo in finale di Champions e questa è una cosa che non accade spesso , sono molto felice perché è la seconda volta in tre anni - dice - Adesso c'è il campionato con la partita che può regalarci il titolo poi la FA Cup (finale contro il Manchester United) e poi prepareremo la finale di Champions".

Una competizione vinta sulla panchina del Barcellona e mai arrivata altrove, né a Monaco di Baviera con il Bayern e non ancora a Manchester, sponda City: "La Champions è speciale ma è difficile, oggi abbiamo fatto una grande gara soprattutto nel primo tempo, meno nel secondo, forse è normale, lavoriamo tanto, ma ora siamo lì. Ho avuto la sensazione che avessimo nello stomaco il dolore che abbiamo provato l'anno scorso e oggi lo abbiamo buttato fuori perché la gente ha spesso detto che a questa squadra manca carattere ma in questa stagione abbiamo dimostrato quanto sia speciale questo gruppo di giocatori, devo fare le congratulazioni a tutti perché lavoriamo sempre per obiettivi importanti". Nello specifico sulla gara: "Credo che la prima gara dello scorso anno sia stata simile, oggi avevamo la sensazione di essere pronti, eravamo calmi, non sentivo l'ansia nei giocatori, oggi eravamo pronti per fare questa prestazione". Spiegazione sui baci inviati in campo nella ripresa: "Li mandavo a Grealish, perché c'è stato un momento in cui doveva rallentare perché non potevamo continuare così e lo ha fatto, ma i baci oggi sono per tutti".