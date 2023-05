Zanetti piomba in diretta su Sky Sport dopo la vittoria dell'Euroderby e abbraccia Cambiasso: un momento che ha riportato i tifosi dell'Inter indietro di 13 anni, alla stagione del Triplete con José Mourinho in panchina. Il vicepresidente nerazzurro, visibilmente contento per il ritorno della sua squadra in finale di Champions, ha poi svelato chi preferirebbe incontrare: "Spero di non affrontare il Real Madrid, questa competizione sembra fatta apposta per loro..."

