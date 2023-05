Sarà Marciniak l'arbitro di Inter-Manchester City

Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. L'inglese Anthony Taylor scelto per Roma-Siviglia, mentre lo spagnolo del Cerro Grande arbitrerà Fiorentina-West Ham. Le designazioni complete

Sarà il polacco Szymon Marciniak l’arbitro della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, in programma a Istanbul sabato 10 giugno alle 21. I due assistenti saranno Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz (entrambi polacchi), mentre il IV Ufficiale sarà il romeno Istvan Kovacs . Al VAR ci sarà un altro polacco Tomasz Kwiatowski , coadiuvato da Bartosz Frankowski e dal tedesco Marco Fritz . L’assistente di riserva è il romeno Vasile Florin Marinescu . Dopo la finale dei Mondiali tra Francia e Argentina, i quarti (Napoli-Milan) e le semifinali (Manchester City-Real Madrid) di Champions League, Marciniak è stato scelto per uno degli appuntamenti più importanti dell'anno.

Europa League, Taylor per Siviglia-Roma

Terna tutta all'inglese per la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, in programma a Budapest il prossimo 31 maggio: a dirigere la gara sarà Anthony Taylor. I due assistenti saranno Gary Beswick e Adam Nunn, mentre il IV Ufficiale sarà l'inglese Michael Oliver. Al VAR ci sarà Stuart Atwell, coadiuvato dal connazionale Christopher Kavanagh e dal tedesco Bastian Dankert. Assistente di riserva l'inglese Michael Oliver. E' la seconda volta che Taylor arbitra una gara della Roma in questa Europa League e il precedente sorride ai giallorossi: si tratta del ritorno dei quarti di finale con il Feyenoord, vinto 4-1 dai giallorossi.