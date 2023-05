La Fiorentina ha raggiunto la finale superando al 129' il Basilea con un gol di Barak. Troverà il West Ham di Moyes. Finale in programma mercoledì 7 giugno, live su Sky Sport, anche in 4K, e in streaming su NOW. Si gioca alla Eden Arena di Praga. La Viola ha già raggiunto un record: è la prima squadra di sempre a giocare una finale in 4 competizioni Uefa BASILEA-FIORENTINA 1-3: GLI HIGHLIGHTS Condividi

La Fiorentina è in finale. Nella seconda edizione di sempre della Conference League - dopo l'edizione inaugurale vinta dalla Roma - c'è ancora un'italiana a contendersi il trofeo. È la squadra di Italiano che ha vinto al 129' il doppio confronto contro il Basilea, con un gol allo scadere di Barak. Sfideranno i londinesi del West Ham, vittoriosi andata e ritorno contro l'AZ. Partita in programma mercoledì 7 giugno 2023, calcio d'inizio alle ore 21, live su Sky Sport e in streaming su NOW. Anche con la magia del 4K.

I biglietti per la finale di Conference League Il periodo a disposizione del pubblico generico per richiedere i biglietti per la finale di Conference League 2023 si è concluso venerdì 28 aprile ma, come di consueto, la maggior parte dei biglietti è stata assegnata ai tifosi delle squadre partecipanti. Per la precisione, spiega l'Uefa, un totale di 13mila biglietti su 18mila (la capienza dello stadio per la finale) è a disposizione dei tifosi di Fiorentina e West Ham e del pubblico generico, con le due squadre che riceveranno 5mila biglietti ciascuna. Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste verrà gestito dai club coinvolti. VIDEO La Fiorentina rientra: fan in delirio in aeroporto

Lo stadio, la Eden Arena Il più moderno stadio di Praga, capitale della Repubblica Ceca. Come detto, con una capienza di 18mila posti a sedere. Qui ci gioca le partite di casa lo Slavia Praga e la nazionale ceca. Originariamente costruito a metà del Novecento, l'attuale Eden Arena è stata ricostruita nel 2008 dopo l'abbattimento del precedente impianto. Ci hanno suonato Iron Maiden, Depeche Mode, R.E.M. e Metallica. Nel 2015 ha ospitato il Czech Bowl, finale del campionato ceco di football americano.

L'avversaria: il West Ham Ad eccezione di una Intertoto nel 1999, il West Ham ha il suo unico e ultimo trofeo europeo nella Coppa delle Coppe del 1964-65, che è anche l'unico titolo europeo del palmares della Fiorentina (vinto dalla Viola nel 1960-61). Una stagione complessa per la squadra di Moyes, che ha anche stazionato per più giornate nella zona retrocessione della Premier, salvo risalire nel finale (oggi è praticamente certo della salvezza). Ha giocato tutta la Conference partendo dalle qualificazioni in agosto. Undici vittorie su dodici, con un pari, tra gironi (Basilea, Anderlecht e Silkeborg), ottavi (AEK Larnaca), quarti (Gent) e semifinali (AZ).

COPPE EUROPEE Italiane in tutte le finali: i 4 precedenti Dopo l'Inter in Champions, anche Roma e Fiorentina raggiungono la finale di Europa League e Conference. E' la quinta volta nella storia dell'Uefa che abbiamo almeno una squadra italiana in ognuna delle finali europee. L'ultimo precedente risaliva a 29 anni fa. In un'altra occasione invece suamo riusciti a fare l'en plein.

: sono le regine italiane in Europa, le nostre tre squadre qualificate alla finale di , e I nerazzurri affronteranno il Manchester City in Champions, i giallorossi se la vedranno con il Siviglia in Europa League e i viola in Conference troveranno il West Ham

in Champions, i giallorossi se la vedranno con il in Europa League e i viola in Conference troveranno il Solo altre quattro volte nella storia almeno una squadra italiana si era qualificata per la finale di ogni competizione europea nella stessa stagione Ecco quando e come sono andati i precedenti 1988/89 - COPPA DEI CAMPIONI Steaua Bucarest-MILAN 0-4 (a Barcellona) Marcatori: 18' e 38' Gullit, 28' e 46' Van Basten 1988/89 - COPPA UEFA Andata: NAPOLI-Stoccarda 2-1 Marcatori: 17' Gaudino (S), 60' rig. Maradona (N), 88' Careca (N) Ritorno: Stoccarda-NAPOLI 3-3 Marcatori: 18' Alemao (N), 27' Klinsmann (S), 39' Ferrara (N), 62' Careca (N), 70' aut. De Napoli (S), 89' Schmaler (N) : 18' Alemao (N), 27' Klinsmann (S), 39' Ferrara (N), 62' Careca (N), 70' aut. De Napoli (S), 89' Schmaler (N)

Il record Viola: prima in 4 finali diverse Sì, perché complice l'introduzione da soli due anni della Conference, la Fiorentina strappa un primato assoluto nel calcio europeo: è la prima squadra di sempre a raggiungere una finale in tutte le quattro principali competizioni stagionali della storia (quindi escludendo Supercoppa europea o Intertoto), e contando dunque Coppa Campioni/Champions League, Coppa Uefa/Europa League, Coppa delle Coppe e Conference League. La Viola raggiunse e perse la finale di Coppa Campioni contro il Real nel 1957, raggiunse e perse la finale di Coppa Uefa nel 1990 contro la Juve e raggiunse due finali di Coppa delle coppe: vinta nel 1961 contro i Rangers e persa nel 1962 contro l'Atletico Madrid. Alla collezione si aggiunge ora la finale di Conference. DA NON PERDERE Inter, Roma e Fiorentina: tutte le finali su Sky