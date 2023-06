Prosegue il lavoro dei nerazzurri alla Pinetina in vista della finale di Istanbul. Ancora a parte Correa, che però dovrebbe rientrare in gruppo giovedì 8 giugno. Metà del lavoro con la squadra per Mkhitaryan, pronto a incrementare i carichi per essere a pronto. Per il resto tutti a disposizione di Inzaghi, che ha spesso alternato gli attaccanti: al momento Dzeko appare in vantaggio su Lukaku per far coppia con Lautaro

IL MEDIA DAY DEL MANCHESTER CITY