Juve, la svolta dietro la mossa sulla Superlega

Con la lettera inviata a Barcellona e Real Madrid in cui annuncia una discussione per uscire dal progetto Superlega, la Juventus apre una nuova fase. Uno strappo rispetto al passato, e la chiusura definitiva di un'era

“La Juventus informa di aver trasmesso una comunicazione a Barcellona e Real Madrid al fine di avviare un periodo di discussione avente ad oggetto l’eventuale uscita di Juventus dal progetto SuperLega”. Con queste tre righe riprende il dialogo fra Uefa e Juventus , interrotto proprio quando era stato presentato quel progetto, dall’aprile 2021, più di due anni fa. E in qualche modo prende le distanze anche dall’A22, la società che promuove proprio la Superlega , che in Spagna aveva lasciato intendere che questo passo la Juve lo aveva fatto sotto pressione, con una minaccia sulle spalle di tre anni di squalifica.

Lo strappo e una nuova fase

Sembra un piccolo passo. Ma a livello politico/sportivo è uno strappo deciso, verso il passato e verso la precedente gestione. E da questo punto di vista, nel recupero dei rapporti con la Uefa, è stato importante anche il ruolo della Figc e di Gravina (che della Uefa è vicepresidente) per favorire il dialogo. La Juventus attraverso questo dialogo (sia con Uefa che con la Procura Sportiva) sta per chiudere definitivamente la questione relativa alla giustizia sportiva. Limitando i danni e le penalizzazioni a una sola stagione, anziché continuare liti e problematiche anche nella (o nelle) prossime. E apre anche a una nuova fase. Appare tramontata anche in politica estera la Juventus di Andrea Agnelli. Caduto l’ultimo fronte. Ora forse davvero ci si potrà concentrare sul campo.