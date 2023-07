Decisione presa dalla Uefa che ammette con riserva il club blaugrana alla prossima edizione della Champions League: procedimento sospeso, ma con la possibilità da parte dell'organo calcistico di riaprire il fascicolo in futuro CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

Il Barcellona sarà presente ai nastri di partenza della Champions League 2023/2024. Questa la decisione da parte della Uefa che ha chiuso, almeno momentaneamente, il procedimento ai danni del club spagnolo per il caso Negreira: indagini partite per fare luce sui pagamenti effettuati nei confronti di Enriquez Negreira, ex vicepresidente del comitato arbitrale spagnolo.

Il caso Negreira e la decisione della Uefa Tutto ha inizio quando la federcalcio continentale avvia un procedimento ai danni del Barcellona. il club spagnolo avrebbe pagato più di 7,5 milioni di euro in 18 anni a Negreira (iniziando dal 2001). Oggi, 27 luglio, la decisione da parte della Uefa di ammettere con riserva il Barcellona alla prossima edizione della Champions, come si legge in una nota ufficiale.

"Barcellona ammesso, procedimento sospeso ma..." Questo il comunicato ufficiale da parte della Uefa: Il procedimento relativo all’ammissione dell’FC Barcelona alle competizioni UEFA per club 2023/2024 è sospeso e può essere ripreso, d’ufficio, o su richiesta degli Ispettori Etici e Disciplinari (EDI) incaricati del caso.

L' FC Barcelona è provvisoriamente ammesso a partecipare alle competizioni UEFA per club 2023/2024 . Ci si riserva di prendere una futura decisione sull'ammissione/esclusione dalle competizioni UEFA per club.

L' FC Barcelona è tenuto a tenere gli EDI informati in modo proattivo sui progressi delle indagini in corso e a fornire agli EDI tutti i documenti e le informazioni richiesti.

Gli EDI incaricati del caso sono invitati a continuare e finalizzare le loro indagini e ad inviare un'ulteriore relazione all'Organo di Appello UEFA se e quando ritengono che l'ammissione/esclusione dell'FC Barcelona debba essere valutata. approfondimento L'Osasuna giocherà la Conference: dietrofront Uefa

Barça Studios in vendita, la mossa di Laporta Intanto il Barcellona starebbe, come riportato da El Confidencial, cedendo parte dei Barça Studios. Circa un terzo del 49% acquistato solo lo scorso anno, per un valore totale di 60 milioni di euro. Secondo il quotidiano, ci sarebbe già un accordo di massima con Roures e Socios.com. Una mossa chiara: portare denaro nelle casse del club per poter registrare i nuovi acquisti e finanziare il mercato estivo del club.