Mourinho testimonial delle Coppe su Sky

Anche per questa stagione Sky trasmetterà 121 delle 137 partite di UEFA Champions League, inclusi i playoff di agosto, e tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Ma non solo: le grandi emozioni europee continueranno anche nel successivo triennio: dal 2024 al 2027, infatti, in esclusiva su tutte le piattaforme ben 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League con il nuovo format, ancora più avvincente e ricco di big match, e tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. E quest’anno le coppe europee avranno un testimonial d’eccezione, José Mourinho, che sarà il nuovo volto della campagna per le tre competizioni UEFA targate Sky Sport.