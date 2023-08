Prime tre sfide di andata dei playoff per accedere alla prossima edizione della Champions League. Gol ed emozioni tra Rangers e PSV: botta e risposta e 2-2 finale. L'Antwerp resiste con l'uomo in meno e batte in casa l'AEK Atene, il Copenhagen vince sul campo del Rakow. Mercoledì 23 agosto, tutte alle 21, le altre tre gare: Braga-Panathinaikos, Maccabi Haifa-Young Boys e Molde-Galatasaray