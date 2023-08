Se tre mesi fa la Roma avesse vinto la sua finale di Europa League contro il Siviglia, oggi le italiane sorteggiate per i gironi di Champions sarebbero state non quattro ma cinque: il numero massimo consentito per ogni paese dall’Uefa secondo il regolamento attuale. Ma il format dalla prossima stagione cambierà e l’Italia potrebbe comunque avere 5 squadre al via, a prescindere dall’eventuale futura vittoria italiana dell’Europa League di questa stagione (al momento, l’unico modo per far salire da 4 a 5 il numero delle partecipanti della Serie A alla Champions). Vediamo dunque in concreto come questa eventualità può realizzarsi la prossima stagione.