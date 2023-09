Champions League, il calendario della Lazio

Non è andata male alla Lazio, che partendo dalla terza fascia ha evitato le più importanti big europee inserite in prima. Nel gruppo E i biancocelesti affronteranno Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic: esordio in casa contro gli spagnoli dell'ex Simeone, poi la trasferta in Scozia e la doppia sfida con gli olandesi. Celtic nel penultimo turno, chiusura a Madrid con i Colchoneros: ecco tutte le date e gli orari delle gare della squadra di Sarri

LE AVVERSARIE DELLA LAZIO - TUTTI I GIRONI