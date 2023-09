Ritorna la Champions League. Tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre, la prima giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 18.45 sarà il Milan la prima italiana a scendere in campo in casa contro il Newcastle (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Alle 21.00 debutto anche per la Lazio che, allo Stadio Olimpico, ospiterà l’Atletico Madrid (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21.00, sarà la volta del Napoli, in trasferta in Portogallo dove affronterà il Braga (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Alle 21.00 sarà la volta dell’Inter, finalista della passata edizione, impegnata in casa della Real Sociedad: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.