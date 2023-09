L'Inter vuole dare seguito all'ottimo momento di forma dopo i 4 successi su 4 in campionato e il 5-1 nel derby inflitto al Milan di Stefano Pioli. L'obiettivo è partire con il piede giusto anche mercoledì 20 settembre, quando i nerazzurri faranno visita alla Real Sociedad valida per la prima giornata del girone D di Champions League, in programma alla Reala Arena di San Sebastian (fischio d'inizio alle 21.00, disponibile su SkyQ per abbonati Prime). La gara sarà diretta dall'arbitro inglese Michael Oliver, coadiuvato da Burt e Cook come assistenti, mentre Madley vestirà i panni del quarto ufficiale. In sala VAR la coppia composta da Attwell e Bebek.