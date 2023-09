Dove vedere Lazio-Atletico Madrid in tv

La partita tra Lazio e Atletico Madrid, valida per la prima giornata del giorne E di Champions League, si gioca allo stadio Olimpico oggi, martedì 19 settembre , alle ore 21 . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Matteo Petrucci e Giovanni Guardalà. Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di ' Champions League Show ' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno . In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news.

I numeri di Lazio e Atletico Madrid

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Lazio e Atletico Madrid in Champions League. L'ultima volta che le due squadre si sono incontrate risale ai sedicesimi di finale dell'Europa League 2011/12, con la squadra spagnola che vinse 3-1 a Roma e 1-0 in casa. L'Atletico Madrid ha perso tre delle ultime cinque partite di Champions League contro squadre italiane, dopo essere rimasto imbattuto nelle prime sette sfide contro queste avversarie. Dall’altra parte, la Lazio ha vinto solo una delle sei gare contro avversarie spagnole nel torneo. Dopo essere stata eliminata nella fase a gironi in tre edizioni consecutive di Champions League (2001-02, 2003-04 e 2007-08), la Lazio è rimasta imbattuta in questa fase del torneo nella sua ultima partecipazione nel 2020-21, qualificandosi per gli ottavi di finale. La Lazio ha sempre subito gol nelle ultime 19 partite di Champions League, dopo la vittoria per 2-0 in casa del Besiktas nel settembre 2003. Si tratta della striscia più lunga senza clean sheet tra le squadre italiane nella competizione, al pari di quella della Roma (19 tra il 2010 e il 2015). L'Atletico Madrid non ha superato la fase a gironi nella scorsa stagione della Champions League e non è mai stato eliminato ai gironi in due edizioni consecutive del torneo. L'Atletico Madrid ha mantenuto la porta inviolata nel 43% delle partite di Champions League (50/117). Tra tutte le squadre con almeno due stagioni disputate nella competizione, solo il Chelsea (44%) ha una percentuale di clean sheet più alta. La Lazio è la terza squadra italiana allenata da Maurizio Sarri in Champions League (dopo Napoli e Juventus), solo Carlo Ancelotti ha guidato più club italiani diversi nella competizione (4: Juventus, Milan, Napoli e Parma). Questa sarà l'11^ stagione di Diego Simeone in Champions League da allenatore dell'Atletico Madrid (ogni edizione dal 2013-14). Simeone conta 95 partite alla guida del club in Champions League, tra gli allenatori solo Alex Ferguson (190 con il Man Utd) e Arsène Wenger (177 con l'Arsenal) ne vantano di più con una singola squadra nel torneo.