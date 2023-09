Real Sociedad, Empoli e Sassuolo: tre sfide in sette giorni per l'Inter di Simone Inzaghi che, dopo l'ottimo avvio in campionato, vuol partire con il piede giusto anche in Champions. Lavoro individuale e poche indicazioni di formazione nell'allenamento del mattino: pochi cambi attesi per la sfida di San Sebastian, mentre le due di campionato saranno l'occasione giusta per dare spazio ai nuovi: Pavard, Klaassen e Sanchez sono ancora fermi a zero minuti

MICHAEL OLIVER PER REAL SOCIEDAD-INTER, LE DESIGNAZIONI