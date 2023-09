I rossoneri adotteranno uno speciale font dedicato sulle maglie da indossare nelle notti europee per celebrare il 20° anniversario della vittoria della sesta Champions. I numeri, come quelli del 2003, saranno forati e i caratteri saranno di colore bianco, diversi da quelli neri utilizzati in campionato. È la prima volta che un club italiano utilizza un font dedicato in Europa da quando, a partire dal 2020/21, la Lega Serie A ha introdotto un carattere standard

MILAN-NEWCASTLE, LE PROBABILI FORMAZIONI