Inzaghi sceglie Asllani: dovrebbe esserci l'albanese in cabina di regia al posto di Calhanoglu (out per un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra). In difesa esordio per Pavard, preferito a Darmian. De Vrij al centro, Bastoni più di Acerbi per l'altra maglia. Ancora dalla panchina Frattesi, mentre davanti non si tocca la coppia Lautaro-Thuram. Tra gli spagnoli riflettori puntati su Kubo. Di seguito le probabili formazioni del match

SI FERMA CALHANOGLU: LE NEWS