Il grande ex della sfida di San Siro è emozionatissimo anche al termine della partita: "È stato difficile, ma sono un professionista, lo faccio per 90' e poi basta. Mi sono goduto questa giornata, non posso nascondere la mia passione per il Milan e non lo farò mai"

Gli applausi dei tifosi, i cori dedicati, all'ingresso in campo, durante il riscaldamento e al momento della sostituzione. Sandro Tonali sapeva che sarebbe stato impossibile non emozionarsi, ma forse l'accoglienza di San Siro ha persino superato le sue aspettative. "Rispetto al giorno prima, la giornata della partita è leggermente diversa: ci sono meno tempi morti e passa più veloce. Me la sono goduta tutta, una giornata che mi ricorderò per sempre", il suo commento ai microfoni di Sky al termine della gara. "Il coro dei tifosi? Non voglio rispondere per farmi bello, ma non posso nascondere la mia passione per questa squadra, non l’ho mai fatto e sarebbe brutto se lo facessi, per me stesso e per i tifosi del Milan".