Lautaro salva l'Inter nel finale: un gol dell'argentino all'87' permette ai nerazzurri di pareggiare 1-1 sul campo della Real Sociedad, nella prima giornata della Champions League 2023/2024. Tante insufficienze tra gli uomini di Inzaghi, la più pesante è quella di Bastoni. Bene i giocatori entrati dalla panchina, decisivi per dare una scossa (Frattesi è autore dell'assist per Lautaro, Thuram e Dimarco hanno messo in difficoltà gli spagnoli). Le pagelle a cura di Dario Massara

REAL SOCIEDAD-INTER 1-1: GLI HIGHLIGHTS