Cosa è mancato all'Inter di oggi? "La stanchezza da derby c'è stata, sia fisica che mentale - ha proseguito Inzaghi -. Inoltre, prima del derby, avevamo sedici giocatori che arrivavano dalle nazionali. Ora dovremo esser bravi a recuperare". Sui singoli: "Frattesi non era al cento per cento, negli ultimi due giorni non si era allenato al massimo come avrebbe voluto. Altrimenti avrebbe giocato, il suo minutaggio non poteva essere più alto". Infine una domanda sull'attenzione maggiore, Champions o campionato? "Abbiamo il dovere di competere ovunque".