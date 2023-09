Debutto stagionale in Champions League da incubo per l'ex Inter che subisce quattro gol contro il Bayern e commette una grave ingenuità sul gol di Sané. "Ho deluso la squadra, non abbiamo vinto per colpa mia" ha detto il portiere dopo il match, scusandosi per la papera

Non è iniziata nel migliore dei modi la Champions League di André Onana . Dopo un avvio di stagione complicato, il portiere del Manchester United si è reso protagonista di una papera nell'esordio in Europa dei Red Devils contro il Bayern Monaco, terminato 4-3 per i bavaresi. Accade tutto al minuto 28: scambio al limite dell'area tra Kane e Sané, conclusione di prima (non irresistibile) del numero 10 che sorprende Onana, che si lascia scivolare il pallone sotto le mani. L'ex Inter ha capito subito la gravità dell'errore, restando faccia a terra per qualche secondo, consolato da Diogo Dalot. Una serata da incubo per il camerunense , che ha concluso la partita incassando altri 3 gol.

Le scuse di Onana: "Ho deluso la squadra"

Dopo la partita, Onana si è presentato in zona mista per scusarsi dell'errore commesso: "Per me è una situazione difficile, ho deluso la squadra - ha spiegato l'ex Inter a TNT Sport - È difficile perdere così perché abbiamo iniziato molto bene, ma dopo un mio errore abbiamo perso il controllo della partita. Non abbiamo vinto per colpa mia". Onana ha poi aggiunto: "Devo imparare, essere forte e andare avanti anche se non è una situazione facile. Sono contento della rimonta della squadra, abbiamo lottato fino alla fine".